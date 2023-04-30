Число погибших в результате обстрела брянского поселка Суземка возросло до четырех

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе разбора завалов после обстрела поселка Суземка обнаружили тела еще двух мирных жителей. Всего в результате обстрела погибли четыре человека, еще двое пострадали.

«На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Обстрел произошел минувшей ночью. Александр Богомаз утверждал, что снаряды в поселок были запущены вооруженными силами Украины. Один жилой дом был разрушен снарядом полностью, еще два — частично. Через несколько часов после инцидента господин Богомаз сообщил о повторном обстреле: в этот раз снаряды сбили при помощи систем ПВО.

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