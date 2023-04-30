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Коммерсантъ FM
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Системы ПВО сбили снаряды при повторном обстреле поселка Суземка Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить несколько снарядов над поселком Суземка, при обстреле которого этой ночью погибли два мирных жителя. В этот раз никто не пострадал, но частично разрушен один жилой дом.

«ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом»,— написал Александр Богомаз в Telegram.

При сегодняшнем обстреле поселка Суземка погибли два мирных жителя, один жилой дом был разрушен снарядом полностью, еще два разрушены частично. По данным Baza, в течение ночи обстрелы села продолжились. Около трех часов в Суземку прилетело еще три снаряда, один из которых попал в жилой дом, но не разорвался; а затем в поселок прилетело еще два снаряда.

21 апреля беспилотник упал на жилой дом в городе Клинцы Брянской области, а 18 апреля беспилотник атаковал военкомат в городском округе Новозыбков.

Анастасия Ларина

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