В Брянской области украинский беспилотник атаковал военкомат

В городском округе Новозыбков в Брянской области вооруженные силы Украины (ВСУ) с беспилотника атаковали местный военкомат. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки здание военкомата было частично повреждено. В нем также выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сегодня, 18 апреля, Александр Богомаз сообщал об обстреле села Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате обстрела были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.

Олеся Павленко