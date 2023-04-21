Брянский губернатор сообщил о падении украинского беспилотника на жилой дом в Клинцах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию жилого дома в Клинцах упал беспилотник. По словам губернатора, беспилотник принадлежал украинским вооруженным силам. Пострадавших нет, есть частичные разрушения.
«Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы»,— написал глава региона в Telegram.
18 апреля Андрей Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в городском округе Новозыбков. В результате атаки здание военкомата было частично повреждено. В нем также выбиты окна. Пострадавших не было. В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
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