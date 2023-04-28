Telegram обжалует решение суда Бразилии о запросе данных пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер обжалует решение бразильского суда, приостановившего работу Telegram из-за неполноты предоставленных данных пользователей. Господин Дуров пообещал, что мессенджер будет защищать право на частное общение.

По его словам, суд «запросил данные, которые технически невозможно получить». «Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение»,— написал Павел Дуров в Telegram.

26 апреля суд в Бразилии обязал телефонных операторов и магазины приложений временно заблокировать работу Telegram. Власти сочли неполными данные, предоставленные полиции мессенджером. Речь идет о контактах и данных участников и администраторов группы неонацистского направления в рамках расследования нападения на школу в муниципалитете Аракрус, в результате которого погибли 4 человека и 12 были ранены.

Лаура Кеффер