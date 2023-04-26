g1: суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram из-за неполноты предоставленных данных по запросу полиции

Суд в Бразилии обязал телефонных операторов и магазины приложений временно заблокировать работу мессенджера Telegram. Об этом сообщает бразильский новостной портал g1. Ранее предоставленные мессенджером федеральной полиции данные власти сочли неполными. Суд 20 апреля потребовал в течение 24 часов передать данные о неонацистских группировках, Telegram передал информацию 21 апреля, сообщал ранее g1.

Телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получат письмо с требованием о приостановке работы мессенджера сегодня, 26 апреля. Помимо этого суд увеличил штраф, наложенный на Telegram за непредоставление данных, со 100 тыс. до 1 млн реалов в день за отказ предоставить данные.

По данным g1, властям были нужны контакты и данные участников и администраторов группы неонацистского направления, а номера телефонов Telegram не предоставил.

Полиция Бразилии запросила информацию в рамках расследования нападения на школу в муниципалитете Аракрус, в результате которого погибли 4 человека и 12 были ранены. По ее данным, 16-летний нападавший взаимодействовал с антисемитскими группами на платформе Telegram.

Мария Федотова