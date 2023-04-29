Генконсул РФ: до 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию эвакуировались до 40 российских граждан, сообщил генконсул РФ в саудовском городе Джидда Юсуп Абакаров. По его словам, среди эвакуированных — несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, служащие ООН.

«Несколько групп российских граждан, на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду, всего до 40 россиян»,— сообщил дипломат «РИА Новости». Им бесплатно предоставили саудовскую визу, двухдневное проживание в гостинице, а также питание, добавил Юсуп Абакаров.

Он рассказал, что каждый день в порт Джидды из Судана прибывает паромом либо на военных кораблях до 2 тыс. человек.

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования продолжается с 15 апреля. По данным Синдиката суданских врачей, с начала столкновений погибли 528 мирных жителей, ранены 4599. Эти данные приводит издание Amad. Издание Youm7 приводит эти же цифры со ссылкой на Минздрав Судана, речь идет о данных за период с 15 по 27 апреля.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова