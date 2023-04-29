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Коммерсантъ FM
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Хайнань открылся для туристов

Станет ли китайский остров популярным направлением для отдыха

Остров Хайнань стал доступен для российских туристов впервые за три года. О старте продаж путевок на китайский курорт сообщила Ассоциация Туроператоров России. Возможны, в частности, и комбинированные варианты — пляжный отдых, совмещенный с посещением Пекина и Шанхая. Правда, для поездки на остров необходима виза. К тому же пока на Хайнань нет прямых рейсов, так что лететь придется с пересадкой.

Фото: VCG / VCG / Getty Images

Фото: VCG / VCG / Getty Images

Однако россияне, которые выберут для отдыха это направление, будут чувствовать себя на острове очень комфортно, рассказал “Ъ FM” председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров:

Во сколько обойдется россиянам отдых в Поднебесной

Во сколько обойдется россиянам отдых в Поднебесной

«Хайнань в Китае — это единственный круглогодичный курорт, он очень хорошо адаптирован под российских туристов. Из иностранцев почти 90% тех, кто приезжали на Хайнань, это русскоговорящие, но не только россияне — Казахстан, сейчас даже Узбекистан появляется, Белоруссия. Основной упор делается именно на русскоговорящих туристов.

Везде понятные вывески, очень много и переводчиков, и китайцев, которые говорят на русском языке. Для туристов есть возможность не чувствовать языкового барьера. Отдых в основном пляжный, исторических достопримечательностей на Хайнане мало.

Прямых перелетов нет. То, что мы сейчас имеем — это туры через материковый Китай со стыковкой. Хайнань — место, которое стоит выше всех мировых курортов, потому что по количеству пятизвездных гостиниц, южное побережье острова превосходит все возможные курорты, где бы то ни было, в любой стране».

В ближайшем будущем спрос на отдых на острове Хайнань вряд ли будет высоким, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян. Однако, вполне возможно, что в дальнейшем он будет расти, прогнозирует собеседник “Ъ FM”:

«Как курорт Хайнань хорошо известен российским туристам. Он более привычен по формату — это пляжный отдых, система "все включено", плюс отели не только китайской специфики, но и мировые бренды тоже присутствуют. При всем при этом, пока не будет решен вопрос с визами именно для групповых туров, мы не можем говорить о большом объеме. Связано это с тем, что у россиян по-прежнему есть сложности с подачей документов на китайскую визу в связи с большим спросом. Да и сезон Хайнаня все-таки придет ближе к осени.

Во сколько обойдется отдых в Аланье или Анталье

Во сколько обойдется отдых в Аланье или Анталье

Допандемическая цена на путевку была порядка 80-110 тыс. руб. за 10 дней. Сейчас из-за того, что приходится летать регулярной авиацией, цена зачастую превышает сумму, которую я обозначил. До момента разрешения вопроса с прямыми перелетами на курортах какого-то серьезного турпотока не будет.

Сейчас мы видим, что основной поток в Китай среди россиян — это все-таки бизнес-туризм. Он привлекателен по двум факторам — можно и время провести в новой стране, и решить деловые вопросы. Хайнань — это классический leasure-туризм, который, безусловно, в зимний период будет востребован. Надеюсь, что к этому моменту китайские и российские власти решат вопрос, как безвизовых поездок, так и урегулируют возможность постановки прямых чартеров силами российских туроператоров. Но ожидания рынка большие».

Во второй половине июня тур для двух человек на остров Хайнань с вылетом из Москвы на 12 ночей с проживанием в отеле «три звезды» обойдется в 120 -150 тыс. руб., не считая стоимости виз. Тем, кто захочет остановиться в пятизвездном отеле, отдых на острове обойдется примерно в 300 тыс. руб.

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Андрей Загорский

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