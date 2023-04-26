Турция выбилась из бюджета

Российские туроператоры просят скидку на Турцию. Стоимость путевок на летний период выросла в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Из-за курсовой разницы и инфляции в стране турецкие курорты перестали быть бюджетными и больше не могут сдерживать цены. Как выяснил “Ъ FM”, местные отели не очень сговорчивы, и спецпредложения можно найти только от гостиниц в «три-четыре звезды». Сколько стоит турецкий отпуск? И станет ли он дешевле? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турция больше не является бюджетным направлением. Она стала дороже еще весной, в период раннего бронирования. В феврале-марте цены были выше на 20% по сравнению с 2022 годом. И тогда же, как говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, участники рынка предупреждали, что к лету путевки подорожают еще на 20-30%:

«Бюджетная "четверка" продается за 70 тыс. руб. с перелетом и системой "все включено" — это дороговато. Понятно, что после 15 мая цены снизятся, условно, до 60 тыс. руб. Но как только мы берем июль, премиальный сегмент, столь востребованный на нашем рынке, бронируется сильно вперед. Две недели в мегалюксовом отеле обойдутся в примерно 900 тыс. руб.».

Россияне полюбили Турцию, особенно Анталью с Аланией, именно за «пятизвездные» отели, хотя они сильно отличаются. В прошлом году средний чек за неделю на двоих был 170 тыс. руб., в этом — от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Российские туроператоры просят партнеров оставить цены хотя бы на уровне 2022 года. Недозагруз никому не будет выгоден. Некоторые турецкие отели идут навстречу, но таких немного, делится замгендиректора Tez Tour Владимир Каганер:

«Авиаперевозка подорожала на 10-12%. На 15% поднялась стоимость гостиниц. На ситуацию повлиял и курс доллара, но перед майскими праздниками и сразу после цены установились достаточно адекватные. При этом идут переговоры о каком-то снижении прайсов. Каждый договаривается в индивидуальном порядке. Путевки в наличии ровно из-за того, что их стоимость для потребителя кажется высокой. Сейчас все выжидают в надежде на то, что цены упадут. Но когда придет время, туристы начнут брать все подряд».

Горящих туров нет и не будет. Такие путевки, как говорят в АТОР, исчезли с рынка еще в 2020-м. И сейчас это понятие используется только в маркетинговых целях. Однако Турция не намерена терять Россию. В 2022 году там отдохнули более 5 млн соотечественников. И прогнозы на этот год были в районе 6-7 млн. И если спрос снижается, отели достаточно быстро на это отзываются, отмечает гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная:

«Турецкие отельеры очень гибко реагируют на изменение спроса в любую сторону — и на увеличение, и на уменьшение. Не могу сказать, что все отели, с которыми мы работаем, но большинство из них снизили свои цены на майские праздники. По сравнению с февралем и мартом — где-то на 20-25%. О летнем сезоне пока говорить рано. Посмотрим, каким будет спрос».

А вот кто точно не изменит Турции, вернее, ее Мраморному побережью, так это состоятельные клиенты, резюмирует председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин:

«Сейчас нет проблем с авиаперевозками, как в прошлом году. Количество рейсов увеличилось и у российских, и у турецких авиакомпаний. Если говорить о люксовом туризме, он показывает стабильность по спросу и даже увеличение, несмотря на повышение цен как минимум на 30%. Стоимость недельного отдыха в данном сегменте может обойтись и в 500 тыс. руб., и в 1,5 млн руб.».

Пока турецкие власти пытаются сдержать рост инфляции, а она уже разогналась до 50%, местные отельеры — минимизировать расходы. При этом российские туристы уже посматривают на другие курорты — Египет, Таиланд, Мальдивы. Арабские Эмираты, к примеру, уже сейчас продают туры на лето — там это средний сезон — со скидкой в 40 %. И неделя в люксовом отеле Эмиратов, к примеру, дешевле на 300 тыс. руб., чем в Турции.

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