ТАСС: Россия направила ОАЭ запрос по поводу имущества блогера Блиновской

В Объединенные Арабские Эмираты направлен запрос для подтверждения наличия там имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Это имущество может пойти в счет погашения причиненного ущерба, официальными комментариями агентство не располагает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Соцсети Елены Блиновской Елена Блиновская

Фото: Соцсети Елены Блиновской

«Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской»,— сообщил собеседник агентства. С рядом стран у России есть международная договоренность, в рамках которой Генеральная прокуратура может направить международный запрос для установления, какое имущество находится там у потенциальных фигурантов уголовных дел, напомнил адвокат Александр Карабанов в беседе с ТАСС.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. На следующий день Пресненский районный суд Москвы отправил ее под домашний арест до 26 июня. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (п. 3 «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Известно, что Елена Блиновская уже перевела в бюджет часть неуплаченных средств.

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Мария Федотова