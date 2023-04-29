Bloomberg: нефтегазовые компании Индии недополучили более $400 млн дивидендов от активов в России

Энергетические компании Индии не могут получить дивиденды от своих активов в России на сумму более $400 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника индийского Минфина.

Как пишет Bloomberg, доли в российских нефтегазовых месторождениях есть у ряда индийских компаний, включая ONGC Videsh Limited. Однако получение дивидендов от этих активов затруднено из-за санкционных ограничений в отношении банков в России, а также нежелания России проводить оплату в долларах.

Кроме того, сообщил источник агентства, Индия столкнулась с трудностями из-за покупки российской нефти по цене выше установленного потолка. При этом источник считает, что «Индия найдет способ заплатить» за поставки.

Официально Индия не присоединялась к ограничениям, которые устанавливают предельную цену на российскую нефть, сообщали источники в Минфине страны. При этом 27 апреля газета Mint cо ссылкой на источники утверждала, что Госбанк Индии проверяет работу индийских нефтяных компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет обхода санкций в отношении России, включая стоимость экспорта нефти.

Лусине Баласян