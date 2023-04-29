Посольство России пообещало найти другое место для школы в Варшаве

Россия заявит Польше протест из-за блокировки школы при посольстве РФ, заявил «РИА Новости» посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он заявил, что будет найдено другое место, в котором школа продолжит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Андреев

Фото: Ирина Полина / ТАСС Сергей Андреев

Фото: Ирина Полина / ТАСС

По мнению господина Андреева, польские власти совершили «противоправное действие» и нарушили Венскую конвенцию. Дипломат пообещал, что с российской стороны последует ответная реакция, но детали не привел. «Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре»,— уточнил посол.

По словам Сергея Андреева, в сложившихся условиях школа при посольстве РФ работать не может. «Мы найдем место для продолжения работы школы, она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов»,— заверил посол РФ.

Вчера, 28 апреля, МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях», включая школу при посольстве РФ в Варшаве. Министерство считает, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно. В этих зданиях планируют разместить пострадавших в результате боевых действий на Украине. Сегодня, 29 апреля, польская полиция пришла в школу и заблокировала ворота, чтобы оттуда нельзя было вынести имущество.

Лаура Кеффер