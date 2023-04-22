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Коммерсантъ FM
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В Курской области из-за обстрела нет электричества в нескольких селах

Военные Украины обстреляли Рыльский район Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано более 20 прилетов, жертв и разрушений нет, но повреждены сети электроснабжения.

«Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно»,— написал он в Telegram.

В Курской области действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, регион несколько раз подвергался атакам беспилотников. Один из них был сбит накануне, 21 апреля, никто не пострадал. Для обеспечения безопасности власти ведут строительство на границе с Украиной защитных сооружений.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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