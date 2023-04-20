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Коммерсантъ FM
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За рупии дадут проценты

Банки готовы к экспериментам с новыми валютами

На банковском рынке РФ вслед за депозитами в дирхамах ОАЭ появился вклад в другой экзотичной валюте — индийских рупиях (INR). В отличие от уже получивших распространение на рынке вкладов в юанях вклады в рупиях — пока единичные предложения. Рупия не является свободно конвертируемой, и при этом в отличие от юаня или дирхама ее курс к доллару не слишком стабилен. Однако на фоне роста товарооборота с Индией у клиентов скопилось немало остатков в этой валюте, а прямые корреспондентские отношения с местными банками позволяют генерировать заработок, которым можно поделиться с клиентами.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ, 96-е место по активам) запустил с 19 апреля срочный вклад в индийских рупиях. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. INR для компаний и 10 тыс. INR для граждан. Срок депозита — до 90 дней, ставка — 3% годовых.

ПСКБ начал работать с индийской валютой в 2016 году, а в 2022 году одним из первых открыл прямые корсчета в INR. «Это лояльная к нам страна, и мы видим потенциал роста ее экономики. Доллары и евро считаются опасными для РФ валютами, расчеты в них через российские банки ограниченны,— отмечает председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин.— Торговый оборот в рупиях растет, это заметно и по динамике клиентской активности ПСКБ». Абсолютные объемы в банке не раскрывают.

На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что товарооборот между Россией и Индией в 2022 году превысил $35 млрд, в 2,5 раза больше результата 2021 года. «На фоне роста торгового оборота в рупиях у клиентов скопилось немало остатков в этой валюте. Мы исходим пока не из того, что новый вклад — это крайне выгодное коммерческое предложение, а скорее мера стимулирования сохранения остатков в этой валюте»,— пояснил господин Прибыткин. Второй возможный шаг — это, по его словам, запуск выдачи кредитов в рупиях. Он приводит в пример аналогию с юанем: «С учетом того что у многих имеются обороты в китайских юанях, клиенты с удовольствием оставляют юань и во вкладах, а порой берут и кредит в этой валюте».

Он также пока не встречал на российском банковском рынке вкладов в INR: «Чтобы предложить такой вклад, нужно иметь большое количество клиентов, работающих с Индией». Если говорить о профиле клиентов, то, по его словам, это представители среднего бизнеса, связанного с производством медикаментов, продуктами питания и т. д. В последнее время резко нарастают клиентские обороты в бразильских реалах и южноафриканском рэнде (банк работает во всех валютах стран БРИКС, однако накопительных продуктов в этих валютах нет).

При этом все большее число банков открывают счета в рупиях. В марте-апреле об этом, в частности, сообщали банк «Союз» и Абсолют-банк. Примечательно, что работающий в РФ и принадлежащий госбанку Индии «Коммерческий Индо банк» (работает с корпоративными клиентами) депозитов INR в своей линейке не имеет.

Банки уже начали запускать депозиты и в других экзотичных валютах — например, дирхамах ОАЭ, но ставки по ним минимальны (около 1%, см. “Ъ” от 9 февраля). Наиболее массовое распространение со второго квартала 2022 года приобрели депозиты в китайской валюте. На сегодня вклады (или накопительные счета) в юанях в своей линейке имеет ряд как крупнейших, так и небольших банков (около 50, свидетельствуют данные сайта «Сравни.ру»). Ставки по ним доходят до 3,65%. На фоне роста популярности объем кредитов и депозитов в юанях в целом по системе достиг около 1% к началу 2023 года, свидетельствуют данные ЦБ.

Впрочем, у рупии есть ряд особенностей. Собеседник “Ъ” на валютном рынке отмечает, что эта валюта не является свободно конвертируемой. Перспективы кредитования в индийской валюте он также считает неочевидными. Последние шесть лет индийская рупия теряет позиции против доллара США, снизившись за это время более чем на 22%, причем только по итогам минувшего года снижение составило почти 10%. В последние полгода курс индийской валюты держится в узком коридоре $0,012–0,0124. В среду, 19 апреля, по данным Investing, ее курс достигал отметки 0,01217, что на 0,6% выше значений конца февраля.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев

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