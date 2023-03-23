Президент Чехии сообщил об исчерпании сил для военной помощи Украине

Чехия исчерпала силы для помощи Украине, заявил чешский президент Петр Павел. Он сообщил, что Чехия могла бы предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, однако для их производства не хватает рабочей силы.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей»,— сказал президент Чехии в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Петр Павел видит некоторые возможности в производстве средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Однако, по его словам, с их производством могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при низком уровне безработицы в Чехии. «Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например — пригласить рабочих с Украины»,— сказал он.

«Этот год будет решающим для развития войны»,— добавил Петр Павел.

По данным Минобороны, Чехия передала Украине оружие на сумму €2,3 млрд. В эту сумму входит оружие, которое передали со своих складов вооруженные силы Чехии, а также экспорт вооружений чешскими производителями. Из соображений безопасности и тактических соображений Чехия не раскрывает оружие, которое поставляется на Украину.