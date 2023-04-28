ФРС признала свою долю вины в крахе Silicon Valley Bank

Федеральная резервная система США (ФРС) представила доклад по итогам проверки обстоятельств банкротства в марте 17-го по величине банка в стране — Silicon Valley Bank. В 144-страничном докладе ФРС указывает, что банк стал жертвой классического случая плохого управления со стороны своего руководства и совета директоров, а также слабого контроля со стороны самой ФРС.

Проверкой причин и обстоятельств банкротства SVB занимался по поручению президента США вице-председатель ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. В докладе господин Барр выделил четыре главных вывода проверки ситуации вокруг SVB. В частности, руководство банка не справилось с рисками, в том числе риском потери ликвидности, а надзорные органы, то есть ФРС, не увидели масштабы уязвимостей. Когда же надзорные органы выявили эти уязвимости, они не предприняли адекватных шагов для того, чтобы SVB достаточно быстро устранил эти проблемы.

Ситуация, по мнению ФРС, усугубилась еще и тем, что социальные сети и современные технологии позволяют быстро распространять слухи о проблемах банка и одним нажатием кнопки в приложении банка выводить из него средства. В результате всего за два дня SVB вкладчики попытались вывести $140 млрд своих средств. Автор доклада делает вывод об острой необходимости масштабных изменений в подходе надзорных органов к регулированию финансовой системы страны. В частности, изменения могут коснуться вопроса незастрахованных депозитов, требований к достаточности капитала и находившихся на балансе SVB нереализованных убытков. Правда, как отметил господин Барр, на внедрение таких изменений могут понадобиться годы.

О банковском кризисе — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».

Алена Миклашевская