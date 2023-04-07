Не меньше трех томов за месяц

Мартовские проблемы банков в США и Швейцарии впервые вызвали заметную волну препринтов, написанных экономистами «на злобу дня». Банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Credit Suisse (CS) уже проанализированы в десятках академических текстов, написанных за одну-две недели при привычных сроках для таких публикаций минимум в несколько месяцев. При сохранении тренда вопрос о качестве «мгновенных научных работ» для экономистов очень быстро станет актуальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Пока регуляторы еще обсуждают, можно ли считать банковские крахи SVB и CS в марте 2023 года началом серьезного банковского кризиса, для части экономистов этот вопрос уже решен. Происходящее уже привело к десяткам публикаций препринтов статей экономистов (не проходивших процедуры peer review). В том числе в серии публикаций NBER, крупнейшей американской экономической ассоциации, выпущено в марте два текста, прямо посвященных этой проблеме. Скорость написания «мгновенных научных работ» резко выросла в пандемию COVID-19, когда первые работы экономистов именно на эту тему были выпущены в апреле—мае 2020 года (т. е. написаны за два месяца). Но история SVB и CS сократила и этот срок до одной-двух недель.

Мартовская работа Эрики Сянь из UCLA, Грегора Матвоса из NWU, Томаша Пискорски из университета Columbia и Амит Серу из Стэнфорда (все — сотрудники университетских бизнес-школ) «Денежное сжатие и банковская хрупкость в США в 2023 году: потери на оценках и бегство незастрахованных депозитов?» выглядит попыткой моделирования (на существующей модели для 190 банков США, явно созданной для других целей) повторения краха SVB в других кредитных учреждениях США. Авторы приходят к довольно банальному выводу о том, что потери банка и аффилированной с ним группы сами по себе, без бегства незастрахованных депозитов, не могли бы привести к банкротству, а SVB как раз был характерен высокой долей таких депозитов — только у 1% банков США она выше, при такой скорости «банковского бегства», как в Калифорнии, риску банкротства подвержены 190 банков в США и депозиты на сумму $300 млрд («круглость» цифры говорит об осторожности авторов в таком прогнозе). Формально статья констатирует, что текущая ситуация с потерей банками стоимости активов на балансах «очень значительно увеличила хрупкость банковской системы США в плане уязвимости к "банковским набегам" владельцев незастрахованных депозитов». Методика Сянь, Матвоса, Пискорски и Серу незамысловата, основное достоинство текста, позволившего ему выйти в одной из самых авторитетных серий публикаций препринтов,— вероятно, поощряемая NBER скорость появления препринта на остроактуальную тему.

Второй мартовский текст — препринт Эндрю Метрика из Йеля и Поля Шмельцинга из Стэнфорда (оба также работают в бизнес-школах университетов) озаглавлен «Интервенции марта 2023 года в банковском секторе в долгосрочном контексте — Silicon Valley Bank и около него». Здесь авторы используют для анализа краха SVB и, впервые, CS собственную базу данных о банковских интервенциях с 1257 по 2019 год (существование в XIII веке «банковских интервенций», впрочем, спорно не меньше, чем принципиальная сопоставимость банковских институтов с частичным резервированием в это время и системы с участием центробанков с середины XIX века), констатируя, что вливания Банка Швейцарии в CS, проданный UBS, входит в топ-20 учтенных в базе интервенций центробанков такого типа (всего 293) и вдвое крупнее среднего вливания ликвидности в проблемный банк в 57 крупных инцидентах такого рода. Последний учтенный Метриком и Шмельцингом документ, на который в тексте ссылаются, датирован 19 марта 2023 года, т. е. реально статья написана не более чем за неделю — авторы при этом успели прочитать препринт Сянь, Матвоса, Пискорски и Серу и на него ссылаются. Вероятно, основная ценность текста — указание на созданную базу данных и вновь — острая актуальность.

Дмитрий Бутрин