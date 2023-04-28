«Вторичка» заждалась покупателей

Вторичные квартиры в России стали продаваться дольше. Срок экспозиции жилья в городах-миллионниках вырос на 12% относительно прошлогоднего показателя марта, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Среднее время от публикации объявления до сделки увеличилось до 157 дней. Сильнее всего оно растянулось в Краснодаре и Казани. Москва оказалась на третьем месте. В столице срок вырос на 44% — квартиры на вторичном рынке ожидают покупателей по 4,5 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Почему сделки откладывают? И надолго ли установился этот тренд? Представитель пресс-службы «Авито» Марья Крохалева говорит, что покупатели стали тщательнее изучать варианты: «За год объем предложения квартир на вторичном рынке вырос на 26%. Соответственно, покупателям сейчас доступно значительно больше объектов, чем годом ранее. Есть из чего выбрать, нет ажиотажа. Это и приводит к увеличению срока поиска покупателя.

Быстро продаются только объекты с хорошей транспортной доступностью и хорошими скидками от собственников. Однако стоит отметить, что рынок вторичного жилья активно восстанавливается, поэтому и сроки экспозиции, скорее всего, начнут сокращаться, и, как следствие, возможны скидки при торге».

Сроки экспозиции «вторички» на сайтах объявлений во многих случаях растут из-за того, что владельцы объектов завышают цену. Так считает гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков:

«Летом прошлого года спрос очень сильно упал из-за того, что Центробанк задрал ключевую ставку, это убило ипотеку.

С началом спецоперации люди не понимали, что будет происходить дальше, соответственно, покупателей стало меньше. В глазах потребителей цены начали падать, но не в глазах продавцов. Кто-то из них вообще думал, что стоимость будет расти. Это и приводит к тому, что у нас объявления стоят по завышенным ценам.

В среднем однокомнатные продаются быстрее, чем двух- и трехкомнатные. Чем дороже объект, тем меньше на него покупателей. Но есть нюансы. Например, однокомнатная квартира, которая находится в залоге у банка, будет продаваться медленнее, чем свободная трехкомнатная, у которой нет никаких обременений. Суть сделки тоже сильно влияет на скорость реализации».

При этом в основном квартиры на вторичном рынке сейчас покупают люди со свободными деньгами, а вот доля тех, кто намерен приобрести такое жилье в ипотеку, заметно сократилась, говорит директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Паровозом рынка недвижимости являются ипотечные клиенты. В московском регионе у нас традиционно было 60%, порой даже 65% таковых. Сейчас — 8–12%. Покупателей на рынке стало меньше, соответственно, время экспозиции увеличилось.

Граждане пытаются таким образом инвестировать, а ипотечников очень мало. В основном это покупатели со свободными деньгами. Кстати, к нам начали приезжать из регионов — у нас много клиентов из Ростова, Белгорода. Берут недвижимость — интересуются и "вторичкой", и коммерческой недвижимостью».

По подсчетам «Авито Недвижимость», в некоторых городах-миллионниках срок экспозиции, наоборот, уменьшился. Квартиры стали быстрее продаваться в Челябинске, Уфе и Ростове-на-Дону. Собственники выходят на сделку спустя 108 и более дней после публикации объявлений.

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Владимир Расулов