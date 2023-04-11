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Коммерсантъ FM
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Жилье застаивается в Москве

Почему недвижимость остается нераспроданной

У застройщиков Москвы скопилось больше 10 млн кв. м нераспроданного жилья. Аналитики подсчитали, что для реализации этих квартир потребуется около трех лет. РБК публикует статистику портала «Дом.РФ» и сервиса «Циан». Обе компании приводят схожие данные. Больше всего невостребованных лотов оказалось в новостройках бизнес-класса и элитного сегмента — там пустует почти половина общего метража. В типовых проектах доля нераспроданного жилья немногим превышает 40%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас рынок недвижимости компенсирует дефицит жилья, который испытывала Москва на протяжении нескольких предыдущих лет, отметил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг:

«По нормальной модели проектного финансирования на момент ввода в эксплуатацию у вас должно быть продано примерно 70% жилья. Сейчас у нас по всему строящемуся жилью не реализовано 45%. При этом в год в Москве приобретается 4-4,5 млн кв. м жилья. И еще в 2021 году срок реализации нераспроданной составлял всего примерно полтора-два года, что свидетельствовало о дефиците предложения. В 2022-м из-за того, что запусков было больше, чем продаж, рынок вошел в баланс. Да, доля распроданного жилья увеличилась.

Но это увеличение не свидетельствует о затоваривании, а, напротив, является признаком, скажем так, возврата рынку равновесия.

Весь этот запас может быть продан примерно за 2,5 года, именно столько в среднем требуется для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию».

Как девелоперы обзаводятся землей на банкротных торгах

По данным «Дом.РФ», сейчас в Москве в стадии строительства находится 16 млн кв. м жилья. Из них почти 3 млн кв. м сами застройщики не выводят в продажу. Девелоперы специально придерживают квартиры, чтобы поддерживать на рынке баланс, отмечает глава инновационного комитета Гильдии управляющих девелоперов России Ирина Доброхотова:

«Сейчас идет снижение предложения. В марте 2023-го по сравнению с февралем экспозиция новостроек старой Москвы снизилась почти на 1% по количеству проектов (сейчас их 326) и на 2,5% — по числу лотов, их представлено 51 тыс. Также в первом квартале вышло меньше проектов, чем в четвертом квартале 2022-го.

Это свидетельствует о том, что девелоперы ведут управление ассортиментом, стараясь выдержать необходимый баланс между темпами реализации и скоростью строительства.

Самое главное для них — это пополнение эскроу-счетов. То есть это некая сбалансированная договоренность, чтобы было перенасыщение рынка, учитывая заметное сокращение нового ввода по всем классам. Вот по итогам марта эта тактика работает».

Почему девелоперы повышают высотность зданий

Но уже через три-четыре года на рынке может возникнуть нехватка нового жилья. Застройщикам стало невыгодно возводить новые ЖК, пояснил коммерческий директор компании Optima Development Дмитрий Голев:

«По моим ощущениям, рынок уже вернулся практически к докризисным параметрам. При этом часть квартир можно все еще приобрести с определенным дисконтом. Скидки пока остались и в ликвидных проектах. Но, думаю, со временем, особенно с учетом роста курса рубля и себестоимости проектов все дисконты будут уходить.

Кроме того, рынок в последующие годы, на мой взгляд, гарантированно столкнется с дефицитом нового предложения, потому что инвестиционная себестоимость для застройщика существенно выросла. У новых проектов, как видно, очень слабые экономика и финансовая модель. При такой ситуации запускать новые проекты становится все менее рентабельным. Поэтому, соответственно, будут реализовываться старые лоты, и весь этот нераспроданный объем относительно быстро уйдет с рынка. Я думаю, что три года — это адекватный для этого срок».

Как снижается спрос на новостройки

По всей стране в стадии строительства сейчас находится 98 млн кв. м жилья. По оценкам Института жилищного развития, из этого объема почти половина не распродана. С начала этого года, каждый день в России в среднем выводится на рынок чуть больше 2 тыс. квартир, что на 8% меньше, чем было в 2022-м.

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Светлана Белова

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