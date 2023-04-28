Секретарь Совбеза Армении предложил расширить миссию ЕС в стране

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван предлагает расширить наблюдательную миссию Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном. Сейчас в нее входят 100 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Security Council of Armenia Фото: Security Council of Armenia

«Мы предлагаем всем нашим партнерам увеличить число людей, а также другие мощности, чтобы наблюдатели могли осуществлять более качественное наблюдение»,— сообщил господин Григорян в беседе с армянскими журналистами (цитата по «Арменпресс»). По его словам, в настоящее время численность наблюдателей ЕС является недостаточной для осуществления контроль за «международно признанными» границами Армении и Азербайджана.

Армен Григорян уточнил, что Ереван уже обратился с предложением о расширении миссии к своим европейским партнерам, однако пока никаких решений не принято.

Главы министерств иностранных дел стран—членов Евросоюза приняли решение об отправке в Армению новой миссии гражданских наблюдателей в январе, к работе она приступила в конце февраля. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в состав миссии входит 100 человек. В Ереване считают такой шаг страховкой от новой эскалации конфликта со стороны Баку. МИД РФ считает, что представители ЕС лишь обострят существующие в регионе противоречия.

Подробнее о реакции России на работу миссии ЕС в Армении читайте в публикации «Ъ» «Армению призывают одуматься».

Александр Кислов