МИД РФ: миссия ЕС в приграничных районах Армении приведет к геополитическому противостоянию

В МИД России прокомментировали решение Евросоюза (ЕС) об отправке в Армению новой миссии гражданских наблюдателей, которые будут следить за ситуацией на границе с Азербайджаном. В дипведомстве считают, что представители ЕС лишь обострят существующие в регионе противоречия.

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия»,— говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В министерстве полагают, что «попытки ЕС любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России» навредят попыткам армянской и азербайджанской сторон достигнуть мирного урегулирования конфликта.

«Ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники»,— следует из сообщения. При этом в МИДе добавили, что пограничные службы будут реагировать на «поведение есовских наблюдателей» с учетом развития ситуации «на земле».

23 января Комитет глав МИДов стран Евросоюза решил учредить новую гражданскую миссию ЕС в Армении сроком на два года. В официальном сообщении Брюсселя численность наблюдателей не уточняется. По информации Politico, речь идет о 100 специалистах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией».

Милена Костерева