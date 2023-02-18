ЕС отправит в Армению миссию из 100 человек на следующей неделе

Евросоюз намерен отправить свою гражданскую миссию в Армению на следующей неделе. В нее войдут 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций»,— написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter по итогам встречи с премьером Армении Николом Пашиняном. Она заявила, что Брюссель — преданный партнер Еревана.

Главы МИДов стран Евросоюза приняли решение об отправке в Армению новой миссии гражданских наблюдателей в январе. В Ереване считают такой шаг страховкой от новой эскалации со стороны Баку. МИД РФ считает, что представители ЕС лишь обострят существующие в регионе противоречия.

Подробнее о миссии на фоне кризиса в Лачинском коридоре — в материале «Ъ» «Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией».

Леонид Уварчев