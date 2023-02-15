Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Армению призывают одуматься

Миссия из Евросоюза еще не приехала в республику, но уже обеспокоила Москву

В Армении и Азербайджане разворачивается дипломатический марафон, связанный со скорым приездом в регион наблюдательной группы из Евросоюза. На днях представители двух закавказских стран переговорили с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. А во вторник с визитом в Баку прибыл спецпредставитель России по урегулированию конфликта Игорь Ховаев, который еще в пятницу был в Ереване. Москва уверена, что обращение за поддержкой к Западу армяно-азербайджанскому урегулированию не поможет, а, напротив, лишь будет способствовать обострению ситуации.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В зоне армяно-азербайджанского конфликта готовятся к приезду наблюдательной миссии из Евросоюза. Напомним, что решение о ее отправке было окончательно принято в Брюсселе 23 января, а само развертывание должно начаться 20 февраля. По крайней мере так заявила ереванскому изданию CivilNet депутат Европарламента Натали Луазо, уточнив, что в состав миссии войдут восемь французских жандармов. При этом, так как приглашающей стороной для европейцев выступила только Армения, наблюдатели смогут работать исключительно на ее территории. В Азербайджан, включая населенную армянами часть Карабаха, они заезжать не будут.

Пока же миссия еще не приехала, и в Ереване, и в Баку явно возросла дипломатическая активность. В конце прошлой недели главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели телефонные разговоры с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. А вот спецпредставитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев посетил столицы лично. С премьером Армении Николом Пашиняном господин Ховаев встретился еще 9 февраля, а с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — 14-го. В этот же день состоялся телефонный разговор господина Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, 13 февраля Ереван посетил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Напомним, что в Армении продолжают говорить о роли Минской группы ОБСЕ, которая занималась урегулированием конфликта до войны 2020 года, в то время как Баку, Евросоюз и даже Москва признали, что формат прекратил существование.

Пресс-релизы по итогам всех этих встреч и бесед звучат максимально сухо. Из общего ряда выделяются заявления спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который в понедельник принял в Москве спикера Милли-меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова. Он выразил позицию России максимально прямо. «А вообще с участием Европарламента, ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы.— “Ъ”) какой-то острый вопрос, конфликтная ситуация были решены в истории этих структур? Примеров такого нет,— заявил господин Володин.— А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять. Тот, кто хочет мира, урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов, и ПАСЕ, и Европарламента, но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, ухудшит, создаст все новые и новые проблемы».

Таким образом, господин Володин поддержал мысль, которую уже выcказывал МИД России,— о том, что наблюдательная миссия Евросоюза «не имеет добавленной стоимости», зато может принести в без того неспокойный регион новую напряженность. При этом ни Европарламент, ни ПАСЕ не имеют к миссии никакого отношения: решение по ней принимали не депутаты, а главы МИДов стран Евросоюза.

Тем не менее сигнал, направленный Москвой, явно достиг своей цели и укрепил взаимопонимание между Россией и Азербайджаном, тогда как в последнее время между ними существовали определенные разногласия. Так, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков дал понять, что в Баку разделяют недовольство Москвы. «Зачем нужна такая миссия, тем более на два года? Напрашивается вывод, что Ереван намерен мурыжить переговоры по заключению мирного договора и делимитации границы еще минимум два года и Париж, прикрывшись Евросоюзом, потакает Еревану»,— сказал “Ъ” господин Мусабеков.

Напомним, что до конца 2022 года Азербайджан склонялся именно к европейскому, а не к российскому проекту мирного договора. Все изменилось после того, как на переговорах в Праге в игру вступил президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого в Ереване стали настаивать на том, чтобы он участвовал и в следующих этапах переговоров, что в Азербайджане сочли неприемлемым.

«Эта тема поднимается Россией на фоне двух кризисов,— прокомментировал “Ъ” позицию Москвы директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.— Во-первых, на фоне ожесточенного противостояния между Россией и Западом на территории Украины Москва довольно ревностно реагирует на любые процессы по взаимодействию с Западом на постсоветском пространстве. Во-вторых, речь о кризисе в армяно-российских взаимоотношениях. В них накопились проблемы, которые периодически выплескиваются на публику». При этом, как считает эксперт, позиция РФ на перспективы размещения европейской миссии никак не повлияет.

Кирилл Кривошеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...