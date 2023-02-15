Армению призывают одуматься

В Армении и Азербайджане разворачивается дипломатический марафон, связанный со скорым приездом в регион наблюдательной группы из Евросоюза. На днях представители двух закавказских стран переговорили с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. А во вторник с визитом в Баку прибыл спецпредставитель России по урегулированию конфликта Игорь Ховаев, который еще в пятницу был в Ереване. Москва уверена, что обращение за поддержкой к Западу армяно-азербайджанскому урегулированию не поможет, а, напротив, лишь будет способствовать обострению ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В зоне армяно-азербайджанского конфликта готовятся к приезду наблюдательной миссии из Евросоюза. Напомним, что решение о ее отправке было окончательно принято в Брюсселе 23 января, а само развертывание должно начаться 20 февраля. По крайней мере так заявила ереванскому изданию CivilNet депутат Европарламента Натали Луазо, уточнив, что в состав миссии войдут восемь французских жандармов. При этом, так как приглашающей стороной для европейцев выступила только Армения, наблюдатели смогут работать исключительно на ее территории. В Азербайджан, включая населенную армянами часть Карабаха, они заезжать не будут.

Пока же миссия еще не приехала, и в Ереване, и в Баку явно возросла дипломатическая активность. В конце прошлой недели главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели телефонные разговоры с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. А вот спецпредставитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев посетил столицы лично. С премьером Армении Николом Пашиняном господин Ховаев встретился еще 9 февраля, а с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — 14-го. В этот же день состоялся телефонный разговор господина Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, 13 февраля Ереван посетил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Напомним, что в Армении продолжают говорить о роли Минской группы ОБСЕ, которая занималась урегулированием конфликта до войны 2020 года, в то время как Баку, Евросоюз и даже Москва признали, что формат прекратил существование.

Пресс-релизы по итогам всех этих встреч и бесед звучат максимально сухо. Из общего ряда выделяются заявления спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который в понедельник принял в Москве спикера Милли-меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова. Он выразил позицию России максимально прямо. «А вообще с участием Европарламента, ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы.— “Ъ”) какой-то острый вопрос, конфликтная ситуация были решены в истории этих структур? Примеров такого нет,— заявил господин Володин.— А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять. Тот, кто хочет мира, урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов, и ПАСЕ, и Европарламента, но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, ухудшит, создаст все новые и новые проблемы».

Таким образом, господин Володин поддержал мысль, которую уже выcказывал МИД России,— о том, что наблюдательная миссия Евросоюза «не имеет добавленной стоимости», зато может принести в без того неспокойный регион новую напряженность. При этом ни Европарламент, ни ПАСЕ не имеют к миссии никакого отношения: решение по ней принимали не депутаты, а главы МИДов стран Евросоюза.

Тем не менее сигнал, направленный Москвой, явно достиг своей цели и укрепил взаимопонимание между Россией и Азербайджаном, тогда как в последнее время между ними существовали определенные разногласия. Так, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков дал понять, что в Баку разделяют недовольство Москвы. «Зачем нужна такая миссия, тем более на два года? Напрашивается вывод, что Ереван намерен мурыжить переговоры по заключению мирного договора и делимитации границы еще минимум два года и Париж, прикрывшись Евросоюзом, потакает Еревану»,— сказал “Ъ” господин Мусабеков.

Напомним, что до конца 2022 года Азербайджан склонялся именно к европейскому, а не к российскому проекту мирного договора. Все изменилось после того, как на переговорах в Праге в игру вступил президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого в Ереване стали настаивать на том, чтобы он участвовал и в следующих этапах переговоров, что в Азербайджане сочли неприемлемым.

«Эта тема поднимается Россией на фоне двух кризисов,— прокомментировал “Ъ” позицию Москвы директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.— Во-первых, на фоне ожесточенного противостояния между Россией и Западом на территории Украины Москва довольно ревностно реагирует на любые процессы по взаимодействию с Западом на постсоветском пространстве. Во-вторых, речь о кризисе в армяно-российских взаимоотношениях. В них накопились проблемы, которые периодически выплескиваются на публику». При этом, как считает эксперт, позиция РФ на перспективы размещения европейской миссии никак не повлияет.

Кирилл Кривошеев