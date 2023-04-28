Работе все возрасты покорны

У разных групп россиян разные представления о том, что определяет привлекательность рабочего места, следует из результата совместного исследования платформы «Россия — страна возможностей» и стаффинговой группы ANCOR. В то время как для людей старшего возраста главным критерием является финансовая стабильность, молодежи гораздо важнее широкие возможности карьерного роста, гибкие условия труда и возможности обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В топ-5 ключевых факторов при выборе работодателя для россиян вошли:

хорошая заработная плата (81%), финансовая стабильность (75%), гарантии долгосрочной занятости (65%), возможность работать в приятной атмосфере (60%), возможность получать интересные рабочие задачи (55%).

Такие данные содержатся в новом совместном исследовании «Талантист» платформы «Россия — страна возможностей» и стаффинговой группы ANCOR, которое было сегодня представлено на HR-форуме с одноименным названием.

В исследовании приняли участие более 20 тыс. россиян, большинство (80%) из них заняты в коммерческом секторе экономики.

Как отмечают авторы исследования, у разных групп россиян разные приоритеты при выборе работодателя — так, для людей старшего возраста (от 45 лет) главным критерием является финансовая стабильность, в то время как для людей среднего возраста (25–44 лет) в приоритете соблюдение баланса между работой и личной жизнью, а для молодежи (14–24 лет) гораздо важнее широкие возможности карьерного роста, гибкие условия труда и возможности обучения.

Причины смены работы тоже зависят от пола и возраста: женщины чаще меняют работу из-за того, что она не приносит удовлетворения, и по причине чрезмерной нагрузки, молодые люди (18–24 года) чаще других возрастных групп переходили на другую работу из-за неподходящего графика, неинтересных задач и плохих отношений с руководителем, а люди с высшим образованием — из-за того, что компания ушла с российского рынка.

Таким образом, отмечает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, чтобы стать «идеальным» работодателем, компаниям необходимо прислушиваться к потребностям потенциальных сотрудников, принимая во внимание особенности поколений, предпочтения и тревоги людей различных социальных групп. Также, по его словам, по результатам исследования был сформирован рейтинг самых привлекательных работодателей России.

«В рейтинг входят все работодатели, которые набрали 10% узнаваемости и больше, а ответ на вопрос о желании работать в компании определил ее привлекательность как работодателя и ее итоговое место в рейтинге»,— подчеркнул господин Комиссаров.

Максимальное число компаний, которые респонденты назвали наиболее привлекательными для работы, сосредоточено в топливно-энергетическом комплексе, на втором месте — добыча и обработка, на третьем — машиностроение. Подробные результаты рейтинга будут обнародованы сегодня в течение дня.

Анастасия Мануйлова