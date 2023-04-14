Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бренды набирают рабочие руки

HR-бренд работодателя важен почти для 40% сотрудников

Для большинства соискателей на российском рынке труда главным фактором при выборе работы является размер зарплаты, однако уже на втором месте по значимости оказывается HR-бренд компании. В числе его основных составляющих работники называют команду компании (66%), логотип (18%) и слоган (10%).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Хотя для большинства соискателей наибольшее значение при выборе работы играет размер зарплаты (54%), многие также ориентируются на HR-бренд работодателя (38%). К такому выводу пришли аналитики iConText Group по результатам своего исследования, в ходе которого они опросили 2 тыс. респондентов — 1 тыс. руководителей (основатели компаний, топ-менеджеры, руководители подразделений департаментов, принимающие управленческие решения) и 1 тыс. сотрудников (специалисты, ведущие специалисты, исполняющие должностные обязанности в рамках определенных задач), работающих в государственных и частных компаниях РФ.

Среди тех респондентов, кто говорил о важности бренда работодателя, большинство (66%) отметили, что главный атрибут бренда — люди, то есть команда, которая его создает и продвигает.

На втором месте по важности — логотип, так считают 18% опрошенных. На третьем месте по значимости — слоган, за него проголосовали 10% респондентов. Менее важные атрибуты, по мнению сотрудников,— название бренда (4%) и его цвета (2%).

Большинство опрошенных заявили, что получают информацию о бренде своего возможного работодателя в первую очередь с помощью:

  • сайта компании (53%),
  • соцсетей организации и ее первых лиц (17%),
  • статей о компании в СМИ (16%),
  • присутствия бренда в крупных рейтингах, премиях и т. п (11%),
  • выступлений официальных спикеров компании (3%).

Как показал опрос работодателей, большинство руководителей предпочитают развивать HR-бренды своих компаний за счет корпоративных мероприятий — 37%. 26% внедряют в компании системы мотивации, 14% предлагают сотрудникам обучение за счет организации. Для развития HR-бренда 8% опрошенных создают корпоративные СМИ, 7% используют внутренние соцсети, 5% работают над созданием уюта в офисе и считают это важным и 3% предпочитают иные способы поддержания и развития HR-бренда.

В ВШЭ просчитали сценарии развития рынка труда

Отметим, что с учетом сложностей с наймом новых сотрудников, которые сейчас испытывают работодатели, и ограниченных возможностей конкурировать за рабочие руки с помощью повышения зарплат, о которых «Ъ» писал ранее, стратегия инвестирования в бренд работодателя может оказаться для ряда компаний альтернативным выбором. В то же время, как следует из результатов опроса кадрового портала hh.ru, даже те работодатели, которые понимают важность развития HR-бренда, далеко не всегда готовы оперативно подстраивать его содержание под меняющиеся условия рынка труда.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...