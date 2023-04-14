Бренды набирают рабочие руки

Для большинства соискателей на российском рынке труда главным фактором при выборе работы является размер зарплаты, однако уже на втором месте по значимости оказывается HR-бренд компании. В числе его основных составляющих работники называют команду компании (66%), логотип (18%) и слоган (10%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Хотя для большинства соискателей наибольшее значение при выборе работы играет размер зарплаты (54%), многие также ориентируются на HR-бренд работодателя (38%). К такому выводу пришли аналитики iConText Group по результатам своего исследования, в ходе которого они опросили 2 тыс. респондентов — 1 тыс. руководителей (основатели компаний, топ-менеджеры, руководители подразделений департаментов, принимающие управленческие решения) и 1 тыс. сотрудников (специалисты, ведущие специалисты, исполняющие должностные обязанности в рамках определенных задач), работающих в государственных и частных компаниях РФ.

Среди тех респондентов, кто говорил о важности бренда работодателя, большинство (66%) отметили, что главный атрибут бренда — люди, то есть команда, которая его создает и продвигает.

На втором месте по важности — логотип, так считают 18% опрошенных. На третьем месте по значимости — слоган, за него проголосовали 10% респондентов. Менее важные атрибуты, по мнению сотрудников,— название бренда (4%) и его цвета (2%).

Большинство опрошенных заявили, что получают информацию о бренде своего возможного работодателя в первую очередь с помощью:

сайта компании (53%),

соцсетей организации и ее первых лиц (17%),

статей о компании в СМИ (16%),

присутствия бренда в крупных рейтингах, премиях и т. п (11%),

выступлений официальных спикеров компании (3%).

Как показал опрос работодателей, большинство руководителей предпочитают развивать HR-бренды своих компаний за счет корпоративных мероприятий — 37%. 26% внедряют в компании системы мотивации, 14% предлагают сотрудникам обучение за счет организации. Для развития HR-бренда 8% опрошенных создают корпоративные СМИ, 7% используют внутренние соцсети, 5% работают над созданием уюта в офисе и считают это важным и 3% предпочитают иные способы поддержания и развития HR-бренда.

Отметим, что с учетом сложностей с наймом новых сотрудников, которые сейчас испытывают работодатели, и ограниченных возможностей конкурировать за рабочие руки с помощью повышения зарплат, о которых «Ъ» писал ранее, стратегия инвестирования в бренд работодателя может оказаться для ряда компаний альтернативным выбором. В то же время, как следует из результатов опроса кадрового портала hh.ru, даже те работодатели, которые понимают важность развития HR-бренда, далеко не всегда готовы оперативно подстраивать его содержание под меняющиеся условия рынка труда.

Анастасия Мануйлова