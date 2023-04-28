Бумага подвигает «цифру»

Российские таможенники задумались о переходе на бумажный документооборот ради сохранения внешней торговли. Это связано с тем, что участившиеся кибератаки на ФТС могут привести к моментальной приостановке любых операций. Но сами инспекторы «разучились работать на бумаге», заявил временно исполняющий обязанности главы службы Руслан Давыдов. Вместе с тем именно возвращение к прежним методам работы позволило минимизировать негативные последствия от крупной DDoS-атаки 10 апреля, поэтому таможенники предлагают учесть этот факт при дальнейшей цифровизации. “Ъ FM” решил узнать у участников внешнеэкономической деятельности, готовы ли они при необходимости перейти на бумажный документооборот? Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 2014 года таможенное декларирование осуществляется исключительно в электронном виде. Согласно статистике ФТС за 2022 год, примерно треть деклараций обрабатывается автоматически, причем менее чем за четыре часа. Но инцидент 10 апреля статистику подпортил: тогда из-за DDos-атаки Россия осталась без импорта на три дня. Из-за сбоя на погранпереходах скопились пробки из фур, а, например, на Дальнем Востоке пункты на границе с Китаем были временно закрыты.

С тех пор некоторые таможенные брокеры успели обзавестись факсами. И если это единственный способ избежать приостановки операций, то бизнес готов работать по старинке, поделился учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский:

«Столько всего было автоматизировано и столько всего сделано, что это сильно упростило работу. Но, как я понимаю, все-таки это не окончательная мера, к которой планируют вернуться все ведомства, а инструмент на случай форс-мажора. В прошлый раз получилось за два дня решить проблему, но если подобное затянется на неделю, то ситуация может стать уже критичной. Мы готовы к тому, чтобы все работало.

Если на бумаге нужно вести документооборот в случае форс-мажора, значит, будем работать так. Это лучше, чем полная остановка деятельности».

По данным СМИ, о возвращении возможности оформления деклараций в бумажном виде и их оплаты «по квитанции» говорят и крупные бизнес-сообщества. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей уже ведет дискуссии на эту тему с ФТС. Но нужно понимать, что подобный технологический откат приведет к росту издержек, которые будут перекладываться на клиентов, отметила директор по развитию и маркетингу группы компаний Transportir Group Анна Саульская:

«Будут дополнительные расходы, либо придется жертвовать маржой. Таможенное оформление подорожает. Сейчас возможно удаленно подать декларации на сайте ФТС. А когда было бумажное оформление, то ты должен был с этими документами с голубой печатью подъехать и как-то сотруднику таможни их передать. Если они будут по электронной почте принимать сканы, то вообще шикарно».

Но во время прошлого сбоя таможенной системы не работала даже электронная почта. Запрос, отправленный “Ъ FM” днем в ФТС, даже к вечеру так и не дошел. Но, как считает директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов, причина была в плохо настроенной цифровой системе. Поэтому, по его словам, разумнее тратить деньги на ее улучшение, а не на факсы:

«В ряде государственных ведомств установлено ПО, которое не всегда справляется с большими нагрузками. То есть обычно это какие-то универсальные программные продукты, которые не относятся к так называемой категории highload.

Предотвратить подобные инциденты можно не переходом на бумажный документооборот. Просто требуется изначально правильное проектирование архитектуры.

В каком-то суперкоротком промежутке времени какие-нибудь совсем старые форматы работы возможны. Но полноценно заменить одну серьезную информсистему на новую за год нельзя».

Между тем собеседники “Ъ FM” отмечают, что при переходе на бумажный документооборот есть еще один риск — коррупционный. Цифровизация свела к минимуму взаимодействие бизнеса с таможенниками, а, значит, и преференций никто не получает.

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