В Киеве и нескольких областях Украины слышны взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты оповещения граждан. В Днепре, Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях слышны звуки взрывов, передает телеканал ТСН. Киевская городская администрация сообщила в Telegram, что в Киевской области работает ПВО. Информации о пострадавших пока нет.

С октября 2022 года российская армия наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Минобороны РФ утверждает, что атакам подвергаются объекты энергетической инфраструктуры, военного управления и связи, а не жилые дома. На прошлой неделе произошли взрывы в Харьковской области, загорелся объект гражданской инфраструктуры в Харькове. Вчера, 27 апреля, власти Николаевской области сообщили об одном погибшем и 15 раненых после взрывов в областном центре.