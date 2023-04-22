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Коммерсантъ FM
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В Харькове произошли взрывы

В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов. Губернатор Олег Синегубов заявил о «не менее пяти прилетах». По его словам, «масштабный пожар» тушат на объекте гражданской инфраструктуры в Харькове.

В регионе действовала воздушная тревога. На данный момент она прекращена.

Россия пока не комментировала информацию о взрывах на Украине. С октября российская армия наносит массированные ракетные удары. По официальным сообщениям Минобороны РФ, атакам подвергались в том числе объекты энергетической инфраструктуры, связанные с оборонно-промышленным комплексом, а также объекты военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах почти ежедневно объявляется воздушная тревога.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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