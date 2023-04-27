Глава Николаевской области сообщил об одном погибшем и 15 раненых после взрывов в областном центре

Глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате взрывов в областном центре погиб один человек и 15 получили ранения. Он утверждает, что взрывы произошли в результате обстрела города четырьмя ракетами комплекса ПВО С-300. Россия пока не комментировала информацию о взрывах на Украине.

В 1:00 мск господин Ким сообщил о воздушной тревоге по всей Николаевской области. В 1:05 мск он заявил, что одна из ракет попала в многоэтажный дом, а в 1:24 мск он написал о «прилете» в частный дом второй ракеты. «Скорые поехали на третий частный адрес»,— написал глава администрации в Telegram в 1:30 мск. Виталий Ким объявил об отбое воздушной тревоги в области в 01:39 мск.

С октября 2022 года российская армия наносит массированные ракетные удары. По официальным сообщениям Минобороны РФ, атакам подвергались в том числе объекты энергетической инфраструктуры, связанные с оборонно-промышленным комплексом, а также объекты военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах почти ежедневно объявляется воздушная тревога.

Эрдни Кагалтынов