Глава СКР поручил возбудить дело из-за пожаров в Курганской области

Глава Следственного комитате РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области, сообщила пресс-службе ведомства. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

В СКР рассказали, что следственные органы в области проводят процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Курганской области Григорию Казеко «возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах».

В Кургане из-за природного пожара введен режим ЧС. Вчера, 27 апреля, огонь перекинулся на территорию мостостроительного завода «Курганстальмост». В микрорайонах Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. В результате пожаров погиб один человек.

О ситуации с пожарами в регионе — в материале «Ъ» «Огонь дошел до Кургана».

Лаура Кеффер