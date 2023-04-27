Курганский губернатор Шумков: пожар перекинулся на территорию мостостроительного завода

В Курганской области природный пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост», расположенного в Кургане. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. В городе в связи с пожаром введен режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шумков в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вадим Шумков в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Огонь зашел на территорию завода "Курганстальмост". Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров»,— написал он.

«Курганстальмост», как сказано на сайте завода, производит металлоконструкции всех типов пролетных строений мостов: железнодорожные, автодорожные, пешеходные, совмещенные.

В связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» Кургана проводится превентивная эвакуация жителей, сообщила пресс-служба областного правительства.

В курганском ГУ МЧС подтвердили данные о 76 поврежденных огнем строениях в деревне Логоушке (Кетовский район, 30 км от Кургана). Один человек погиб. К месту пожара в деревне вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — «Огонь дошел до Кургана».