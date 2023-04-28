Россия саперавилась вином

Отсутствие сложностей с оплатой и простая логистика позволили Грузии стать вторым поставщиком тихих вин в Россию. В первом квартале ввоз тихих вин из страны вырос на 49%, до 13,1 млн л, что позволило Грузии потеснить Испанию и приблизиться к лидирующей по импорту Италии. Импортеры ждут, что такой тренд сохранится в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию, опередив в этом списке Испанию, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. За январь—март из Грузии импортировано 13,1 млн л, что на 49% больше, чем годом ранее. Импорт из Испании за этот период вырос на 11%, до 12,2 млн л, из сохраняющей первое место Италии — на 15%, до 13,4 млн л. Ранее Грузия занимала третье место среди поставщиков тихих вин в Россию. Весь импорт такого алкоголя в РФ в первом квартале вырос на 30%, до 73,1 млн л, год к году.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что выход Грузии на второе место среди поставщиков тихих вин ожидался еще в 2022 году. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, со страной есть прямая логистика без завоза через Прибалтику. Грузинское вино быстро оборачивается в рознице, поэтому требует пополнения запасов, добавляет эксперт.

Рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами. Импорт игристых из страны в первом квартале год к году вырос примерно в 8,5 раза, до 371,99 тыс. л, что соответствует пятому месту после Италии, Франции, Испании и Португалии. А поставки грузинских коньков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн л,— это почти 60% всего импорта в категории.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что около трети импорта грузинских вин обеспечили структуры Mercury Retail («Красное & белое», «Бристоль») и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»). Грузия позволяет сетям быстрее и проще нарастить винный импорт из-за отсутствия проблем с платежами, общей границы и исторических связей стран, подтверждает он. В X5 и «Красном & белом» комментарии не предоставили.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков объясняет рост импорта грузинских вин «спецификой сложного времени». По его словам, тренд в том числе поддерживает сокращение импорта вин из США, Австралии и Новой Зеландии по политическим причинам и поставок из других стран Нового Света из-за удорожания логистики. По имеющимся у “Ъ” данным, импорт тихих вин из Австралии в первом квартале сократился на 45%, до 369,9 тыс. л, а из Новой Зеландии — на 24%, до 801,4 тыс. л год к году.

Компания Ladoga в первом квартале увеличила импорт из Грузии на 29% год к году, говорит ее директор по развитию Дмитрий Исаченков. В конце 2022 года Ladoga начала завозить бренд Teliani, который занимает 38% рынка Грузии, но несколько лет не был представлен в России, а также начала продажи игристого и бренди Palavani, рассказывает он. По словам господина Исаченкова, спрос на грузинские вина в России поддерживают возврат тренда на привычные напитки и популярность грузинской кухни. У Luding Group, говорит Андрей Ушаков, продажи тихих вин из Грузии выросли в первом квартале на 7,6% год к году, а также отмечается резкий рост в категории игристых вин, в том числе за счет развития бренда Askaneli. Господин Ушаков ожидает, что Грузия закрепится на втором месте среди стран—экспортеров тихих и крепленых вин в Россию.

Как указывает Александр Ставцев, на показателях импорта первого квартала сказываются низкие темпы ввоза января—февраля 2022 года из-за больших стоков и отсрочки части поставок. Испанские вина, отмечает он, несколько лет теряли долю в России, а в 2022 году их импорт активизировался из-за желания части участников рынка создать запасы почти любого доступного к ввозу вина основных стран-поставщиков. Александр Липилин добавляет, что продажи тихих и игристых вин растут примерно на 3% и 11% год к году соответственно и во втором-третьем кварталах есть риски затоваривания рынка, что может привести к росту доли скидок на вина для распродаж.

Анатолий Костырев