Виноделы сочно перестраиваются

Крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. Например, «Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Такой напиток стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не может сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Фанагория» выходит в сегмент безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose, рассказал “Ъ” представитель компании. Объем первых партий — около 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 руб. за бутылку 0,75 л. Продукт изготавливается из собственного виноградного сока с виноградной водой и проходит выдержку в акратофоре (резервуар для производства игристых вин) как традиционные вина, поясняют в «Фанагории». Там добавили, что новый продукт в первую очередь появится в продаже в сети фирменных винотек.

«Фанагория» — одна из крупнейших российских виноделен с годовым объемом производства более 2 млн дал в год. Выпускает тихие и игристые вина, бренди, виноградную водку и др. Площадь виноградников в Краснодарском крае — более 4 тыс. га. В 2021 году выручка АПФ «Фанагория» выросла на 0,7%, до 5,7 млрд руб., чистая прибыль была 1,04 млрд руб.

Как отмечают в «Фанагории», интерес потребителей к безалкогольным винам растет, а за три года их ассортимент в магазинах увеличился в два раза. Но вкусовые характеристики продающихся в сетях безалкогольных вин далеки от «настоящего винного» вкуса, отмечают в компании. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков добавляет, что почти все безалкогольные вина в России импортные и пока остаются «специфической историей». В продажах всех вин безалкогольные занимают менее 1%, отметил он.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что новый продукт «Фанагории» можно считать выходом в сегмент газированных напитков, которые к вину отношения не имеют. Как подчеркивает эксперт, по российскому законодательству безалкогольное вино должно выпускаться из обычного вина. Это довольно дорогостоящая технология, потому получить напиток стоимостью около 250 руб. за бутылку было бы сложно, указывает господин Ставцев. По его словам, спрос на безалкогольные вина растет, поэтому «Фанагория» и позиционирует новый напиток в этом сегменте. Реализовать продукт будет несложно, учитывая, что для продажи не требуется алкогольная лицензия, добавляет эксперт.

Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб подтверждает, что процесс перегонки вина, при котором вино нагревается, а градусы падают до нуля, сложный и дорогой. Такие вина всегда немножко сладкие и могут стоить сопоставимо с алкогольными, поясняет она. В каталоге Winestyle безалкогольные вина стоят от 600 руб. за бутылку 0,75 л. Новый продукт «Фанагории», вероятно, будет конкурировать прежде всего с напитком «Абрау-Дюрсо» Abrau Light Zero, который на онлайн-площадках доступен примерно по 240 руб. за бутылку. В «Абрау-Дюрсо» комментарий не предоставили. В компании «Кубань-Вино» сообщили, что производство безалкогольных вин пока не планируется.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что компания также обращает внимание на тренд по снижению градуса потребления и активировала работу с напитками с низким градусом. По его словам, Ladoga уже завезла партию безалкогольного вина Франции, до этого импортировала сидр Pomme Doublee, который выпускает производитель кальвадоса Pere Magloire, а этим летом планирует масштабную программу по вину с низким градусом. Андрей Ушаков говорит, что Luding Group расширила ассортимент безалкогольных вин линейкой Mio Angelo итальянской Casa Vinicola Costanza, на которую пришлось 20% всех продаж компании в категории.

По данным Росалкогольрегулирования, в январе—феврале 2023 года розничные продажи винодельческой продукции снились примерно на 8,7%, до 12,49 млн дал. Продажи игристых вин выросли на 6,9%, до 3,1 млн дал.

Анатолий Костырев