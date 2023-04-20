Следите за муниципальцами

20 апреля президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи долгожданное совещание Совета по местному самоуправлению, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обратил внимание прежде всего на первого и последнего выступившего в прениях, мэра Казани Ильсура Метшина, который заверил президента, что мы не пропадем. С нами Сенегал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены совета грустили один за другим

Фото: пресс-служба президента РФ Члены совета грустили один за другим

Фото: пресс-служба президента РФ

Заседание Совета по местному самоуправлению готовили настолько долго и тщательно, что оно не могло не получиться скучным и даже сонным. Долго обсуждали, в каком виде принимать законопроект о местном самоуправлении и в результате двухчасовых — хотел сказать, дискуссий, но нет, докладов — решили не принимать пока ни в каком.

И за цифровизацию вроде поговорили, и за объекты благоустройства, и за списание задолженностей, и за предписания и штрафы по итогам контрольных мероприятий, которые и не исполнить нельзя, и исполнить тем более нельзя, потому что не из чего (министр финансов РФ Антон Силуанов повел себя на редкость конструктивно и предложил создать комиссию, которая будет решать, кто должен платить, а кто не должен; а мы, кажется, будем таким образом современниками еще одного очень емкого органа). И за участливое отношение к человеку труда, в том числе и ратного, поговорили тоже. И конечно, за всероссийский марафон «Муниципальный диалог».

А все что-то не то было. Если бы давали приз за самое нудное совещание года, то это претендовало бы на высочайший рейтинг.

И даже Андрею Малхасяну, главе Кольского района Мурманской области, не удалось понизить этот рейтинг, хоть он и честно старался. Ведь он говорил про образ муниципального служащего в глазах соотечественников.

— Из чего формируется восприятие служащего, что чувствует наш житель, когда заходит в здание администрации? — спрашивал коллег Андрей Малхасян.— Чувствует ли он внимание к себе? Как его встречают? А самое главное, когда житель приходит в здание администрации, чувствует ли он от служащих желание помочь в решении его вопроса, в решении его проблемы?

На все эти вопросы хотелось сгоряча дать резко отрицательный ответ.

Не то намерен был донести до высшего руководства Андрей Малхасян:

— По своему опыту хочу сказать, что в органах местного самоуправления в большинстве своем работают активные, неравнодушные и искренние люди, которые действительно любят то место, где они живут и работают, и, что, наверное, немаловажно, умеют взаимодействовать с нашими жителями!

Андрей Малхасян говорил, повернувшись к камере в профиль и слегка воздев подбородок, смотрел безукоризненно и беззаветно вдаль (может, думал, что камера там, слева от него), и образ его сейчас был таков, что я только теперь понимал, кого всегда не хватало четвертым в знаменитой череде беззаветных служителей коммунизма на всех первомайских портретах и флагах с Марксом, Энгельсом и Лениным. Там не хватало Андрея Малхасяна.

— После того как молодой человек получил высшее образование, перед ним встает выбор: либо идти в органы власти, либо идти в бизнес,— говорил он (то есть бывает и не так.— А. К.).— Зачастую материальное стимулирование в бизнесе выше, чем в органах местного самоуправления. И есть предложение создать дополнительные конкурентные преимущества для выбора муниципальной службы, а именно: учет опыта работы в органах местного самоуправления для продвижения по карьерной лестнице в региональных и федеральных органах власти!

Да, амбиции Андрея Малхасяна состоят именно в том, чтобы в конце концов оказаться на каком-нибудь портрете.

— В достаточно молодом возрасте я стал заниматься предпринимательской деятельностью,— поделился он, хотели этого коллеги или нет.— Параллельно избрался в орган местного самоуправления — совет депутатов городского поселения, в котором жил и продолжаю жить… И когда мне предложили возглавить Кольский район Мурманской области, я согласился, принял решение уйти из бизнеса и посвятить себя службе в муниципалитете! Что меня сподвигло к переходу из бизнеса в органы местного самоуправления? Это желание менять то место, где ты родился и где ты живешь, в лучшую сторону, это чувство сопричастности к этим изменениям, это желание созидать на благо родного края!

Хотелось справиться с комком в горле и скорее проводить Андрея Малхасяна в дальнейший путь.

Были, были на этом совещании и отдельные удачи. Автором одной из них стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Приняли решение о создании в регионе постоянно действующего центра изменений и развития компетенций и назвали КУПНО — это Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Но это не только аббревиатура — КУПНО. Кузьма Минин в 1612 году произнес фразу, для нас она в Нижегородской области сакральная: «Купно за едино» — вместе заодно, если современным языком говорить! По сути, это формула государственного развития!

Креативно живут люди в Нижегородской области. Ждем появления новых нижегородских вузов ЗА и ЕДИНО.

Вот так несмело и шло к концу это длинное совещание, и у Владимира Путина даже иссяк список выступающих. И он предложил высказаться всем желающим (не желающие уже, значит, высказались), и тут руку поднял мэр города Казани Ильсур Метшин. И все обрело смысл.

— 15 лет на заседании Совета безопасности было принято судьбоносное решение (а разве на заседании Совета безопасности принимают другие решения? — А. К.) о капитальном ремонте жилого фонда (за счет в том числе федеральных средств.— А. К.),— торжественно рассказал он.— На примере Казани 85% жилого отремонтировали, это три с половиной тыщи домов! Никакой муниципалитет себе этого не мог бы позволить. За майские указы слова благодарности… От глав городов благодарности, от жителей… Также слова благодарности за долгожданную программу капитального ремонта коммунальных сетей… Начали ее, заждались! Вам спасибо!

Но оказалось, что и Ильсура Метшина есть за что благодарить.

— Буквально два слова о международной деятельности наших муниципалитетов,— продолжил мэр Казани.— Уже 20 лет десятки городов нашей страны работают активно в международной организации «Города и местные власти». Обмениваются лучшими практиками. В условиях попыток изолировать нашу страну по всем фронтам — и политика, и экономика, и спорт, и культура… Были попытки превратить и эту организацию в антироссийскую трибуну. На Всемирном совете в Теджоне, это Южная Корея, собрались муниципалитеты 140 стран. Так вот, для нас было приятным удивлением, когда наши коллеги, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Тихоокеанский регион (а вот это уже нет.— А. К.), Китайская народная республика поддержали единым фронтом Россию в лице Казани!

Вряд ли они могли поддержать просто Казань. Смысл? Они поддержали Россию.

— Мы избраны в комитет ООН по местному самоуправлению! — констатировал Ильсур Метшин.— Он объединяет 300 тыс. муниципалитетов!

Вот куда еще не успел дотянуться враг. Просмотрели. Проморгали просто. Отвлеклись на что-то. Но на самом деле — нет:

— Показательным было и выступление сенегальского, нашего африканского коллеги, который сказал, что Европа и заокеанские наши…— Ильсур Метшин выбирал слово.— Недружественные страны… Это всего лишь 700 млн населения (подсчет следовало назвать очень приблизительным.— А. К.)! А проживает 7 млрд! А если нас оттуда убрать (видимо, сенегальцев — из Европы и США. А может, представителей всех дружественных стран.— А. К.), то их останется всего 300 млн! И они нам рассказывают, как нам жить! Мы, говорит, устали уже! И попросили, говорит, меня наши коллеги из дружественных стран передать слова благодарности и успехов в том деле, которое Россия в новом устройстве, и более справедливом, делает! И я это делаю, Владимир Владимирович!

Владимир Владимирович с большой теплотой встретил эти слова, наполнившие и даже, может быть, освятившие, в пасхальную неделю-то, это совсем было начавшее унывать собрание.

— Не все хотят смотреть через западные очки на то, что происходит в мире. И нас поддерживают! Я хотел вам об этом доложить! — еще более утешительно закончил мэр Казани.

Какая-то все же особая сила бьет из Казани. Я уж даже не говорю о том, как выступил на этом же совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Этот тренд, о котором вы сказали, неизбежен,— подтвердил президент.— Он будет только усиливаться. Те, кто этого не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца.

Похоже, и это придется делать вручную, своими силами.

Раньше-то оно само вставало.

Андрей Колесников