В Свердловской области задолженность по зарплате за год выросла на 7,4%

Задолженность по заработной плате в Свердловской области увеличилась на 1,9 млн руб., что на 7,4% больше, относительно апреля 2022 года, следует из данных Свердловскстата. Долги составляют 27,6 млн руб.

По данным статистики, с марта по апрель 2023 года долги по зарплате сотрудникам в сфере разведения молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока снизилась на 1,2%, а за год — на 7,5%. Долги сотрудникам санаторно-курортных организаций за месяц выросли на 22,9%.

По сравнению с февралем 2022 года численность безработных в регионе уменьшилась на 17,2 тыс. человек или на 21,9%. Уровень средней зарплаты в области на 15% ниже, чем в среднем по России.

Полина Хабарова

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