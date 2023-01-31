Средняя зарплата в Свердловской области на 15% ниже всероссийской

Уровень средней зарплаты в Свердловской области на 15% ниже, чем в среднем по России, заявил на пресс-конференции председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских. По его словам, отставание по уровню зарплат началось после 2008 года.

«Мы говорили и с губернатором, и с работодателями. Поднимать ее надо, и социально ответственный бизнес это понимает», – подчеркнул он.

В данный момент, по данным Свердловскстата, средняя зарплата в области составляет более 55,6 тыс. руб., а в России – 62,4 тыс. руб. По итогам 2022 года, самые высокие зарплаты в Свердловской области были у работников сферы финансов и страхования и IT-специалистов. Самая низкая среднемесячная зарплата в 29,3 тыс. руб. у работников гостиниц и общепита.

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