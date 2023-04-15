Число безработных в Свердловской области снизилось на 22%

В Свердловской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 года составила 2,07 млн человек, из которых 61,3 тыс. человек — безработные, сообщил Свердловскстат. По сравнению с февралем 2022 года численность безработных в регионе уменьшилась на 17,2 тыс. человек или на 21,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Более половины безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение к друзьям, родственникам, знакомым (59,9%) и обращение в СМИ или Интернет (56,5%). В службы занятости обратились 15,6% безработных.

Уровень безработицы в феврале 2023 года составил 3%, что на 0,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Уровень безработицы среди сельских жителей (5,1%) превышал уровень безработицы среди городских жителей (2,7%).

Напомним, число работников моложе 30 лет среди общего числа занятых в Свердловской области за год сократилось на 8,5%. В целом по России в 2022 году впервые количество занятых младше 30 лет опустилось ниже 11 млн человек. Средний возраст российского занятого за год увеличился на четыре месяца — до 42 лет.

Диана Сунагатуллина

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