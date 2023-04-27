Посольство Хорватии в Москве приостановит прием документов на туристические визы

С 1 мая посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений для туристических поездок. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

«Информируем вас о том, что с 1.05.2023 года до дальнейших распоряжений посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки ''Туризм''»,— говорится в сообщении. Причины или сроки приостановки не уточняются.

Ранее посольство Албании в России сообщило, что безвизовый режим для граждан Российской Федерации отменяется. До этого россияне могли посещать без визы страну с 1 мая по 30 сентября. По оценке Российского союза туриндустрии, число поездок из России в Европу в 2022 году сократилось на 90% на фоне введения различных ограничений. В число европейских стран, которые приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, вошли Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.