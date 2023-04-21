Албания отменила безвизовый режим для россиян

Посольство Албании в России сообщило, что в соответствии с поправками совета министров республики от в 20 апреля, безвизовый режим для граждан Российской Федерации отменяется. Он действовал с 01 мая по 30 сентября.

«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки»,— говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Албания отменила туристические визы для россиян на летний сезон в апреле 2022 года. Российские туристы могли въезжать на территорию страны без виз в период с 1 мая по 30 сентября. Максимальный срок пребывания в Албании в это время составлял 90 дней.

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