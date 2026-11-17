«Многозначительное бессилие»
Дмитрий Буткевич — о новых сериалах по братьям Стругацким
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Странно, правда? Я вот вырос на Стругацких. Читал запоем, особенно любил повесть «Полдень. XXI век». Кстати, тогда, в 70-х, не знал, что именно эта книжка станет флагманской для создания вселенной братьев Стругацких. Эта метавселенная носит название «Мир Полудня» и состоит из девяти канонических произведений. А странность в том, что их тексты дико дидактические, нравственно обязывающие, как, собственно, и вся советская научная фантастика тех лет. В отличие от фэнтези-миров Желязны, Кларка, Хайнлайна, да даже Исаака Юдовича Азимова, уроженца Смоленской губернии.
Аркадий и Борис Натановичи были типичными шестидесятниками. Помните, наверное, «Понедельник начинается в субботу»: «Ну откуда у меня автомобиль?!». Вспоминаю своих родителей.
Вернусь к странности: мне непонятно, отчего такой интерес к фантастике братьев именно сейчас? Необъяснимый культурологический феномен, если угодно. Прямо только что в свет вышли сразу два сериала по произведениям из «Мира Полудня».
Первый снят по многострадальному роману «Трудно быть богом». Он был написан еще в 1963-м, и его пытался превратить в художественный фильм Алексей Герман в течение 30 лет — с 1968 по 1998-й. В результате сам написал сценарий и сам снял в 2013 году. Я даже не буду оценивать это многозначительное бессилие. Правда, и сериал 2026 года режиссера Дмитрия Тюрина вызывает не меньше вопросов. Например, почему авторы сериала считают себя более талантливыми, чем братья, и меняют сюжет довольно кардинально? Вездесущий Безруков считает возможным пойти на предательство землян, пытается захватить власть и стать королем. Бред, невозможный в творчестве братьев Стругацких, для которых всегда главенство личных достоинств было выше общественных.
Трогательным выглядит Ярмольник, который играл и в шедевре 2013-го, и в сериале 2026-го. Правда, здесь у него не главная роль, и его довольно быстро убивают. Но неужели он так любит этот действительно самый, наверное, наполненный приключениями роман Стругацких? А если я скажу, что и в сериале «Полдень», который одновременно вышел на экраны, тоже играет Ярмольник? Вот это коллизия!