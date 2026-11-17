Первый снят по многострадальному роману «Трудно быть богом». Он был написан еще в 1963-м, и его пытался превратить в художественный фильм Алексей Герман в течение 30 лет — с 1968 по 1998-й. В результате сам написал сценарий и сам снял в 2013 году. Я даже не буду оценивать это многозначительное бессилие. Правда, и сериал 2026 года режиссера Дмитрия Тюрина вызывает не меньше вопросов. Например, почему авторы сериала считают себя более талантливыми, чем братья, и меняют сюжет довольно кардинально? Вездесущий Безруков считает возможным пойти на предательство землян, пытается захватить власть и стать королем. Бред, невозможный в творчестве братьев Стругацких, для которых всегда главенство личных достоинств было выше общественных.