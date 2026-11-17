Господин Лавров считает, что встреча «будет полезной при всех обстоятельствах». «Примерно понятно, о чем будут говорить лидеры. У них будет и возможность для свободного обмена мнениями»,— сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Точный список тем он не раскрыл.