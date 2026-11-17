Лавров: повестка встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина сформирована
У президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность свободно обменяться мнениями на трехсторонней встрече в Китае, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что повестка встречи лидеров трех стран на полях саммита АТЭС уже сформирована.
Господин Лавров считает, что встреча «будет полезной при всех обстоятельствах». «Примерно понятно, о чем будут говорить лидеры. У них будет и возможность для свободного обмена мнениями»,— сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Точный список тем он не раскрыл.