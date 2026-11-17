«Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам»,— сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. В текущем сезоне казанцы с 28 очками по итогам 28 матчей занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.