Нападающий Евгений Дадонов вернулся в КХЛ после девяти сезонов в НХЛ
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Евгением Дадоновым. Соглашение с 37-летним нападающим рассчитано до мая 2029 года, сообщила пресс-служба команды.
Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий играл за челябинский «Трактор», донецкий «Донбасс» и петербургский СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина (2015, 2017). Последние девять сезонов Евгений Дадонов провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль», «Даллас» и «Нью-Джерси».
Вместе со сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира 2014 года. Также на счету Дадонова серебряная (2015) и три бронзовые (2016, 2017, 2019) медали мировых первенств.
«Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам»,— сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. В текущем сезоне казанцы с 28 очками по итогам 28 матчей занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.