С 1 сентября перед выдачей очередной карты банк должен будет проверить, сколько карт уже есть у клиента. Если их больше 20, оформить новую не позволят. Ранее выданные карты, даже если их количество превышает лимит, продолжат действовать, отмечает ЦБ. Законодательное ограничение призвано помешать массовому оформлению карт для передачи мошенникам, которые используют их для вывода и обналичивания похищенных денег.