ЦБ установил сроки передачи сведений в единый реестр банковских карт
ЦБ: банки должны до 1 сентября 2027 года передать сведения о картах в ЕСУПК
Банки должны будут до 1 сентября 2027 года внести данные обо всех действующих картах в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). Об этом сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ). В реестре будут храниться номер и вид карты, а также ИНН клиента.
С 1 сентября перед выдачей очередной карты банк должен будет проверить, сколько карт уже есть у клиента. Если их больше 20, оформить новую не позволят. Ранее выданные карты, даже если их количество превышает лимит, продолжат действовать, отмечает ЦБ. Законодательное ограничение призвано помешать массовому оформлению карт для передачи мошенникам, которые используют их для вывода и обналичивания похищенных денег.
Регулятор также определил, как будет работать сама ЕСУПК. Ее оператор — Национальная система платежных карт (НСПК; оператор банковских карт «Мир») — будет открывать банкам доступ к системе. Принимать, обрабатывать и хранить сведения оператор должен ежедневно и круглосуточно.