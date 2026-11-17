В работе одного из крупнейших российских хостингов Timeweb произошел сбой
В работе облачных сервисов хостинг-провайдера Timeweb сегодня днем возник сбой. Причина связана с сетевым оборудованием, сообщила компания. По состоянию на 14:17 мск большая часть сервисов была восстановлена.
По данным провайдера, его сервисы недоступны в нескольких регионах России, а также в Германии, Нидерландах и Казахстане. «Недоступность возникла на сетевом оборудовании... Сетевая проблема устранена, большая часть сервисов поднялась. Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы»,— уточнили в пресс-службе компании.
Timeweb — один из крупнейших хостинг-провайдеров в России и СНГ. На сайте компании сказано, что на ее серверах работает более 700 тыс. сайтов. По данным портала Detector404, за прошедшие сутки поступило более 4,7 тыс. жалоб на работу Timeweb, в основном — из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.