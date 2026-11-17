По данным провайдера, его сервисы недоступны в нескольких регионах России, а также в Германии, Нидерландах и Казахстане. «Недоступность возникла на сетевом оборудовании... Сетевая проблема устранена, большая часть сервисов поднялась. Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы»,— уточнили в пресс-службе компании.