Чем известен Александр Ленцов

Генерал-полковник Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков / ТАСС Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Александр Иванович Ленцов родился 20 декабря 1956 года в поселке Холмский в Краснодарском крае. В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 2008 году — высшие академические курсы при Военной академии Генштаба ВС РФ.

С 1978 года проходил службу в Воздушно-десантных войсках на должностях от командира разведывательного взвода до командира парашютно-десантного батальона, был начальником штаба полка, командиром полка, заместителем и командиром дивизии. Участвовал в афганской и боснийской войнах: в первой был инструктором по воздушно-десантной подготовке, во второй — командиром подразделения российских миротворцев. Участник двух чеченских кампаний, воевал в Южной Осетии в августе 2008 года. В 2009–2013 годах — заместитель командующего Воздушно-десантными войсками.

С 2013 по 2020 год — заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.

В 2014–2015 годах возглавлял группу российских военнослужащих в совместном центре по контролю и координации вопросов о прекращении огня в Соледаре и Дебальцево в Донецкой народной республике. С 2016 года — президент Международной федерации танкового биатлона. 30 марта 2016 года был назначен заместителем командующего по комендатурам группировки ВС РФ в Сирии. 22 января 2020 года — советником министра обороны России.

Генерал-полковник. Женат, есть сын. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества.