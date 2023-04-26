Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Александр Ленцов

Генерал-полковник Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Александр Иванович Ленцов родился 20 декабря 1956 года в поселке Холмский в Краснодарском крае. В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 2008 году — высшие академические курсы при Военной академии Генштаба ВС РФ.

С 1978 года проходил службу в Воздушно-десантных войсках на должностях от командира разведывательного взвода до командира парашютно-десантного батальона, был начальником штаба полка, командиром полка, заместителем и командиром дивизии. Участвовал в афганской и боснийской войнах: в первой был инструктором по воздушно-десантной подготовке, во второй — командиром подразделения российских миротворцев. Участник двух чеченских кампаний, воевал в Южной Осетии в августе 2008 года. В 2009–2013 годах — заместитель командующего Воздушно-десантными войсками.

С 2013 по 2020 год — заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.

В 2014–2015 годах возглавлял группу российских военнослужащих в совместном центре по контролю и координации вопросов о прекращении огня в Соледаре и Дебальцево в Донецкой народной республике. С 2016 года — президент Международной федерации танкового биатлона. 30 марта 2016 года был назначен заместителем командующего по комендатурам группировки ВС РФ в Сирии. 22 января 2020 года — советником министра обороны России.

Генерал-полковник. Женат, есть сын. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...