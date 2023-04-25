Sputnik Армения: командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе стал Александр Ленцов

Генерал-полковник Александр Ленцов стал новым командующим миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на источник в Минобороны России.

Ранее российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе возглавлял генерал-майор Андрей Волков. Его назначили на этот пост в январе 2022 года.

До 2020 года Александр Ленцов занимал пост заместителя главнокомандующего Сухопутных войск России. В январе 2020 года его назначили советником министра обороны России. Господин Ленцов также принимал участие в военных действиях в Сирии. В 2016 году был заместителем командующего по комендатурам группировки ВС РФ в этой стране.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Олеся Павленко