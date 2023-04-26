Китаец выбрал правильную систему

За два раунда до окончания основной части матча за титул чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане, счет в нем сравнялся. Китаец Дин Лижэнь в третий раз догнал российского гроссмейстера Яна Непомнящего, выиграв у него белыми 12-ю партию — очередную партию поединка с лихим сюжетом, которой, впрочем, вряд ли суждено служить впоследствии иллюстрацией таланта того или иного будущего чемпиона.

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Фото: Stev Bonhage / FIDE Дин Лижэнь (слева) и Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Эта партия вернула всех, кто за ней наблюдал, на несколько дней назад — в тот отрезок матча, когда два вроде бы долго готовившихся к нему выдающихся гроссмейстера, вместо того чтобы играть четко, солидно и размеренно, как и подобает в подобных случаях, с удовольствием отвешивали друг другу увесистые оплеухи и с таким же удовольствием под них подставлялись. А ведь после четырех подряд ничьих можно было решить, что стандарт чемпионских поединков в Астане все-таки восторжествовал. Но нет, ничего подобного.

В 12-й партии Дин Лижэнь разыграл новенький для этого матча дебют — систему Колле.

Это когда, продвинув вперед на два поля первым ходом ферзевую пешку, пешку королевскую затем перемещают лишь на одну клетку вперед. С виду скромно, боязливо, но некоторые мэтры — вроде знаменитого советского гроссмейстера Артура Юсупова — систематически доказывали, какой колоссальный потенциал для белых таится в этом варианте, с которым у молодого поколения поклонников шахмат, мечтающих о возвращении титула в Россию, связаны, видимо, довольно приятные воспоминания.

В 2016 году в Нью-Йорке проходил матч за звание чемпиона мира между его обладателем Магнусом Карлсеном, прошлым летом отказавшимся от своего статуса из-за дефицита мотивации, и находившимся тогда на пике Сергеем Карякиным. На протяжении семи партий неуязвимый норвежец никак не мог пробить оборону россиянина и в восьмой решил попробовать не так часто встречающуюся на элитном уровне систему Колле. Привело это его к беде: проиграл белыми. Потом, правда, Карлсен равновесие восстановил, взял верх в матче на тай-брейке, но все равно подтолкнуть его вплотную к краю пропасти было уже достижением.

Ян Непомнящий, в отличие от Карякина, играл так, что возникал соблазн предположить, что систему Колле он не изучал. Дебют россиянин разыгрывал как-то странно: зачем-то расположил ферзя и слона рядышком на седьмой горизонтали, притом что слон все же двинулся вперед связывать белого коня. В общем, потеря времени, темпов, сулящая белым инициативу.

И Дин Лижэнь, казалось, ею пользуется. Разменяв слона на коня, он испортил черным пешечную структуру и, что еще важнее, разрушил барьер перед их королем. Пошла веселая игра — с китайской атакой на королевском фланге.

Но затем чудить принялся уже Дин Лижэнь. Притормозив наступление, он зачем-то стал бодать — то конем, то пешкой — черного ферзя, хотя было видно, что тому серьезные проблемы не угрожают. И в какой-то момент взгляд на доску уже с удивлением фиксировал, что атака-то — у Непомнящего, что в редутах белых куча слабостей.

В нормальной, что ли, партии чемпионского матча черные, конечно, обязаны были, ну, может, не дожать, но по крайней мере поддавить белых так, чтобы те заботились исключительно о спасении. Но разве это нормальный чемпионский матч?

Дальше пошел уже привычный обмен подарками. Ян Непомнящий по какой-то абсолютно загадочной причине не стал ставить конем просто напрашивавшуюся «вилку» ладьям, выигрывая «качество». Дин Лижэнь в ответ тоже не стал брать ладью, в которую слон целился прямой наводкой. Непомнящий ни с того ни с сего отбросил более или менее активного слона в тыл, на b8… И ладно бы за этими решениями крылись какие-то раскрывающиеся во всей красе позже глубокие идеи, которые не видят ни увешанные титулами комментаторы, ни шахматный «движок», оценивающий позицию. С такими идеями тут было туго.

Идея, впрочем, имелась в 34-м ходе Непомнящего, который им бросил пешку на f5. Хотел уже в скверной ситуации создать хаос на королевском фланге, добиться обострения. Но Дин Лижэнь, разумеется, не обратил на наглую пешку никакого внимания, а забрал ладьей другую — на e6, оставшуюся из-за марш-броска соседки без поддержки.

И все быстро прояснилось. У китайца — смертельно опасная проходная пешка d. У него в арсенале скрытый шах ферзем, который делается с ее помощью и жутко вредит белым. А у россиянина — ноль контраргументов. И нужно сдаваться, позволяя Дин Лижэню в третий раз сравнять счет в матче, в котором теперь уже точно будут сыграны все предусмотренные регламентом 14 классических партий: досрочной победы случиться уже не может. Первая из них, с белыми фигурами у Яна Непомнящего, состоится в четверг, вторая, в которой у россиянина будут черные,— в субботу.

Алексей Доспехов