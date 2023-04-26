В России корью болеют более 1 тыс. детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что охват детей прививками против кори составляет 97%. По ее словам, заболели чуть более 1 тыс. детей. Она утверждает, что во втором квартале в стране наблюдается снижение заболеваемости, а случаи «завоза» кори прекратились.

«Сезонность для этой инфекции на территории Российской Федерации осенне-весенняя, то есть ровно то, что мы сейчас наблюдаем. Конец предыдущего года, первый квартал, во втором квартале, уже сегодня мы видим определенное снижение (заболеваемости корью.— "Ъ")»,— сказала госпожа Попова в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе случаи заражения корью были выявлены в 44 регионах. Глава Роспотребнадзора утверждала, что локальные очаги заболевания удается купировать и пока нет необходимости в системных ограничениях. В нескольких частных клиниках Москвы пожаловались на нехватку вакцин от кори.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Лаура Кеффер