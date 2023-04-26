Песков: власти России уточнят позицию ЮАР по членству в МУС

Россия в ходе контактов с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) прояснит ее позицию по членству в Международном уголовном суде (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МУС в марте выдал ордер на арест Владимира Путина. В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который господин Путин приглашен.

Господин Песков пояснил, что саммиту «будут предшествовать двусторонние контакты» России и ЮАР. «Будем уточнять их позицию»,— отметил представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, Россия «принимает и будет дальше принимать активное участие в работе» БРИКС. «И, конечно же, мы будем принимать участие в работе саммита, который состоится в ЮАР»,— добавил Дмитрий Песков.

Вчера, 25 апреля, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из юрисдикции МУС. Позднее канцелярия президента ЮАР опровергла информацию о выходе страны из юрисдикции МУС.

МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В материалах суда говорится, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины». По условию Римского статута, регулирующего работу суда, если президент РФ и госпожа Львова-Белова прибудут в страны, которые являются его участницами, их должны будут арестовать.