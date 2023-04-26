Канцелярия президента опровергла выход ЮАР из юрисдикции МУС

Южно-Африканская республика не будет выходить из юрисдикции Международного уголовного суда. Вчерашнее заявление правящей партии страны «Африканский национальный конгресс» о выходе из МУС назвали в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафоса ошибкой.

«Президентство желает пояснить, что Южная Африка остается подписантом Римского статута... Это разъяснение следует за ошибкой в высказываниях в ходе брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК»,— сообщили администрации президента ЮАР (цитата по AFP).

В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который приглашен президент России Владимир Путин. В марте МУС выдал ордер на его арест. 24 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о поездке Владимира Путина на саммит пока не принято.

25 апреля AFP опубликовало заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса, сказавшего, что «правящая партия снова решила, что необходимо выйти» из Римского статута, который обязывает соблюдать решения МУС. Однако сначала выход из Римского статута должен одобрить парламент ЮАР.

МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. В материалах суда говорится, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины». По условию Римского статута, если Владимир Путин и Мария Львова-Белова прибудут в страны, которые являются его участницами, их должны будут арестовать.

МУС учрежден на основе Римского статута, который приняли в 1998 году. Он преследует лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления. МУС может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, однако он не входит в структуры ООН.

Анастасия Ларина